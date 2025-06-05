Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmede, Erdoğan'ın ve Türk Halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.