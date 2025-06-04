Vali Gül'den tedbir mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, bayramda İstanbul'daki denetimlerin artacağını söyledi. AFAD'da düzenlenen toplantıda Gül'e, Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.Bayram tedbirleri kapsamında konuşan Vali Gül, 'Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Emniyetimiz ve Jandarmamıza bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibimizde bütün personelimiz görev yapacaktır. Ayrıca, İstanbul'un içerisinde ve çıkış noktalarında başta trafik tedbirleri olmak üzere elektronik denetleme sistemlerimiz, radarlarımız bayram süresince açık olmaya ve denetimler yapmaya devam edecek. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymaları, gidecekleri yere bir an önce varmak için hız yapmamaları, sevinç ve neşe günleri olan bayramları matem ve yasa dönüştürmemeleri en büyük arzumuz.' dediMARMARA DENİZİ'NE ATIK DÖKENLERE 2 KAT CEZABayramda çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbirleri de açıklayan Gül, 'Trafik kazaları dışında, Kurban Bayramı'nda görmek istemediğimiz görüntülerden biri de parklarda, bahçelerde sokaklarda kurbanların kesilmesi. Belediyelerimiz, kurban kesim ve kurban satış yerlerini ilan etti. Tarım İl Müdürlüğümüz bu yerlerin denetimlerini yaptı, yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla da hemşehrilerimizden sadece belirtilen yerlerde kurbanlarını kesmelerini istiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, zabıta, polis, jandarma ve Tarım Müdürlüğümüz personeli bu noktadakurallara uymayan, düzensiz kurban kesimleri yapan, atıklarını standartlara aykırı bertaraf eden, çevreyi kirleten kurum, işletme ve şahıslara gerekli cezai işlemleri yapacaklar.Bu cezalar; Marmara Denizi'ne atık dökme, kirletme olarak tespit edildiğinde iki misli olarak uygulanacak. Vatandaşlarımızdan ricamız: Kurbanlarını usulüne uygun kesmeleri, atıklarını usulüne uygun şekilde bertaraf etmeleri. Kurban vecibesini yerine getirirken çevreye, insanlara herhangi bir zarar vermemeleri.' şeklinde konuştu.'ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÖNLEMLER ARTTIRILDI'Vali Gül, 'Yine bayramlarda havaların ısınmasıyla en çok karşılaştığımız olaylardan biri vatandaşlarımızın plajların dışında, kontrolsüz yerlerde denize girmeleri. Can kurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girilmesi maalesef boğulmalara, üzücü sonuçlara yol açabiliyor. Bu anlamda, özellikle çocuklarımıza sahip çıkalım. Bizler, bu konuda da ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tedbirlerimizi aldık. Bayram süresince, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 20 dalış timi, 35 kara timi, 5 yüzer unsur, 1 mobil radar, 1 helikopterde görev yapan toplam 473 personelle Çatalca – Şile ile Silivri - Tuzla sahil hatlarında, İstanbul Boğazı'nda görevinin başında olacak. Emniyetimizle birlikte gürültü kirliliği dâhil gerekli kontrolleri yapacak. Bir diğer husus; özellikle Kurban Bayramlarında vatandaşlarımızın mangal yapma alışkanlığı. Piknik ve mesire alanları dışında ormanlara kontrolsüz girmek, piknik yapmak yasaktır. Orman yangınlarına sebebiyet veren bu konuda Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin yıl boyunca yaptıkları denetim ve kontroller bayram süresince daha da artacaktır. İnşallah, kaymakamlarımız, güvenlik amirlerimizle birlikte aldığımız tüm bu tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da İstanbul'umuz, huzur ve güven içerisinde geçirecek.' şeklinde konuştu.