Trump’ın yeni ekonomi hamlesi

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaran kararnameyi dün imzaladı. Kararname bugünden itibaren yürürlüğe girdi.Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett dün yaptığı bir açıklamada "25 ile başladık ve daha sonra verileri daha fazla inceledikten sonra bunun büyük bir yardım olduğunu ancak daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu fark ettik. İşte bu yüzden 50 yarın başlıyor" ifadelerini kullandı.Söz konusu artış, Trump'ın daha geniş kapsamlı gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verdiği dönemde ABD ile ön ticaret anlaşması imzalayan tek ülke olan İngiltere dışındaki tüm ticaret ortakları için geçerli.