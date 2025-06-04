KARAASLAN’DAN “KURBAN BAYRAMI” MESAJI

Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;“Paylaşmanın bereketiyle buluşmamıza vesile olan ve gönüllerimizi huzurla dolduran bir bayrama daha sağlık içinde erişmenin sevincini yaşıyoruz. Dargınlıkların sona erdiği, kardeşliğin pekiştiği, gönüller arasında yeni köprülerin kurulduğu, dayanışmanın kuvvet kazandığı en özel günler olan bayramları milletçe büyük bir sevinç ve bilinçle kutluyoruz.Bu mübarek günlerin ülkemize huzur, insanlığa barış getirmesini temenni ediyor; kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın ibadetlerinin makbul olmasını diliyorum.Yakın coğrafyamızda yaşanan acılar ve dünyanın farklı yerlerindeki kardeşlerimizin karşı karşıya oldukları zulümler sona erip bu bölgelerdeki masum insanlar huzurlu ve onurlu bir yaşama kavuştuklarında, barış hâkim olduğunda bayramları gerçek anlamda bayram olarak idrak edebileceğiz. O umut ettiğimiz bayramların uzak olmaması için millet ve ülke olarak öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.Rabb’imizin rızasına erişmek için kesilen kurbanlar, yapılan dualar ve paylaşılan dualarla bayramımız mübarek olsun. Ülkemiz, İslam âlemi ve gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olması temennisiyle kıymetli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”