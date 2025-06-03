MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: CHP yer alıyor mu?

Kurban Bayramı için İslam aleminin heyecanlı bekleyişi sürüyor...Bayram için tela sürerken siyasi partilerin bayramlaşma programları da belli olmaya başladı.BAYRAMLAŞMA PROGRAMI BELLİ OLDUTürkiye'nin en köklü partileri arasında yer alan MHP'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul edecek.DEM PARTİ LİSTEDEPartilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'de DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.CHP İLE BAYRAMLAŞILMAYACAKBayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.MHP bu bayramda da CHP ve İyi Parti ile bayramlaşmayacak.AK PARTİ'DE BAYRAMLAŞMA TRAFİĞİSiyasi partiler arası bayramlaşma programı,, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.AK Parti Genel Merkezini, MHP, DEM Parti, HÜDAPAR, Anavatan Partisi, DSP, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi heyetleri ziyaret edecek.AK Parti heyeti de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine bayram ziyareti gerçekleştirecek.AK Parti'nin bayramlaşma programında Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi yer almıyor.CHP BAYRAM KUTLAMAYACAKCumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının cezaevinde olmasını bu bayramda da protesto edecek.Parti bu Ramazan'da olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da partilerle bayramlaşmayacak.CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin, Kurban Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşma programı düzenleyip düzenlemeyeceğinin sorusuna, geçen hafta, 'Geçtiğimiz bayramın öncesinde İBB Başkanımız ve yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman, 'Bayram, bayram olmaktan çıktı' demiştik. Şu anda da aynı noktadayız. Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir bayramlaşma programımız olmayacak' diye yanıt verdi.