İstanbul'da büyük operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Esenyurt'ta dikkat çeken bir operasyona imza attı.Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, lüks iki rezidansta yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yürütüldüğünü tespit etti.Yapılan takip sonrasında söz konusu rezidanslara yoğun giriş çıkışların olduğu tespit edildi.7 GÖZALTI2 lüks rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan yasadışı bahis dış finans evinin olduğu tespit edilirken, adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİBahis şebekesinin üyeleri olduğu anlaşılan şüphelilerin, yasa dışı finans evlerinde panel sistemini kullanıldıkları, farklı şahıslara ait hesaplara para giriş ve çıkışları yaptıkları aktarıldı.SUÇ UNSURLARI YAKALANDIPolisiye soruşturmada girilen rezidanslarda yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu ve 10 ofis telefonu ele geçirildi.Soruşturma kapsamında yakalanan emniyete götürülen şüpheliler hakkında yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.