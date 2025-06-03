İstanbul'da büyük operasyon!
Yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik Esenyurt’ta iki lüks rezidansta düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Esenyurt'ta dikkat çeken bir operasyona imza attı.
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, lüks iki rezidansta yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yürütüldüğünü tespit etti.
Yapılan takip sonrasında söz konusu rezidanslara yoğun giriş çıkışların olduğu tespit edildi.
7 GÖZALTI
2 lüks rezidansta, farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan yasadışı bahis dış finans evinin olduğu tespit edilirken, adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
Bahis şebekesinin üyeleri olduğu anlaşılan şüphelilerin, yasa dışı finans evlerinde panel sistemini kullanıldıkları, farklı şahıslara ait hesaplara para giriş ve çıkışları yaptıkları aktarıldı.
SUÇ UNSURLARI YAKALANDI
Polisiye soruşturmada girilen rezidanslarda yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu ve 10 ofis telefonu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında yakalanan emniyete götürülen şüpheliler hakkında yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.