Depremzede çocuklara moral desteği

Bu anlamlı buluşma, çocukların sadece eğlenceli bir gün geçirmesini değil aynı zamanda sosyal hayata katılımlarını artırarak yaşadıkları travmanın izlerini silmelerine katkı sunmayı amaçlıyor. Çocuklar, İstanbul ziyareti süresince ayrıca KidZania İstanbul gibi eğitici ve eğlenceli sosyal mekânlarda misafir edilerek, hem keşfetme hem de öğrenme fırsatı buldu.EĞİTİM, SPOR VE BİLİMLE TRAVMAYA MÜDAHALEDepremin ardından Kahramanmaraş ve çevresindeki çocukların yaşadığı derin travmalar, sadece bireysel değil toplumsal düzeyde de etkiler oluşturdu. Bu nedenle geliştirilen Kırmızı Bisiklet Projesi ve bu kapsamdaki müdahale programı, çocukları spor, sanat, eğitim ve bilim gibi alanlarla destekleyerek iyileşme süreçlerine bütüncül bir yaklaşım sunuyor.Kırmızı Bisiklet Projesi ile çocukların temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, sanat, drama ve spor gibi etkinliklerle kendilerini ifade etmeleri, özgüven kazanmaları ve hayata yeniden bağlanmaları hedefleniyor. Ayrıca çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra, ailelere de psikososyal destek hizmetleri sunularak iyileşme süreci aile bütünlüğü içinde ele alınıyor.BİLİMSEL MERAK VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAProjenin bir diğer önemli boyutu ise çocukların merak duygusunu pekiştirmek ve onları geleceğe hazırlamak. Özellikle havacılık ve uzay gibi alanlarla tanıştırılan çocukların bilimsel ilgileri destekleniyor.Kırmızı Bisiklet Projesi yalnızca bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda bölgede sosyal yapının güçlenmesine katkı sağlayan bir toplumsal dayanışma modeli Proje, yerel iş birlikleri, gönüllü katılımlar ve özel sektör desteğiyle sürdürülebilir bir sosyal iyileşme anlayışı sunuyor."KIRMIZI BİSİKLET PROJESİ UMUTLARI YENİDEN YEŞERTEN BİR İYİLEŞME YOLCULUĞUDUR"Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Kırmızı Bisiklet Projesi, sadece bir sosyal sorumluluk çalışması değil kalplere dokunan, umutları yeniden yeşerten bir iyileşme yolculuğudur. Depremin ardından hayatları altüst olan çocuklarımız için en büyük ihtiyaç, yeniden gülebilmek, oyun oynayabilmek, kendilerini güvende hissedebilmektir. Bugün onları İstanbul'da, büyük bir basketbol karşılaşmasında misafir ederken gördüğümüz o ışıltılı gözler, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi.""Bu çocuklar sadece geçmişte yaşadıkları acılarla değil, aynı zamanda gelecekte hayalini kurdukları dünyalarla da var olmalı. Onlara sunduğumuz her fırsat, aslında bu ülkenin geleceğine yaptığımız bir yatırımdır. Bilimin, sanatın, sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu yüzden sadece eğlendirmeyi değil, onlara hayal kurdurmayı, hedef koydurmayı ve yeniden inşa edilen bir yaşamda kendilerine yer bulmalarını önemsiyoruz.""Elbette bu süreçte yalnız değiliz. Türkiye Sigorta başta olmak üzere, bize inanan, bu hayale ortak olan tüm paydaşlara gönülden teşekkür ederim. Gönüllülerimiz, destekçilerimiz ve kurumlarımızla birlikte çocuklarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz: Bir çocuk güldüğünde, bir şehir iyileşir."