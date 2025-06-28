Şehidin var Türkiye! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı Libya’da görev yapmakta olan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden'in, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Libya'da görev yapmakta olan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden'in, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:"Libya'da görev yapmakta olan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran tarihinde şehit olmuştur."