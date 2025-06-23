Bodrum’da Derun rüzgarı

Lokman Dağ'ın işletmeciliğini yaptığı restoran ve eğlence mekanı kapılarını görkemli bir açılış ile gerçekleştirdi.Yalıkavak Gökçebel'deki restoran ve eğlence mekanı, sezona hızlı bir giriş yaptı. Mimarisi, deniz manzarası ve lezzetleri ile kısa sürede isminden bahsettiren Xenza, misafirlerinden tam not aldı.Gün batımı ile başlayan yemek servisinde, mutfak tecrübeli Şef Dilaver Göktaş'a emanet.Eğlenceli mekanın sezon açılışını ise, Türk etnik müziğini eserleri ile dünyaya tanıtmayı başaran Derun yaptı. Misafirler Derun'un çaldığı müziklerle doyasıya eğlendi.