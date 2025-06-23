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Bodrum’da Derun rüzgarı

Bodrum Yalıkavak’ta bulunan Xenza, açılışını dünyaca ünlü Türk Müzisyen Derun ile gerçekletirdi.

Ekleme: 23.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Bodrum’da Derun rüzgarı
Lokman Dağ'ın işletmeciliğini yaptığı restoran ve eğlence mekanı kapılarını görkemli bir açılış ile gerçekleştirdi.

Bodrum’da Derun rüzgarı

Yalıkavak Gökçebel'deki restoran ve eğlence mekanı, sezona hızlı bir giriş yaptı. Mimarisi, deniz manzarası ve lezzetleri ile kısa sürede isminden bahsettiren Xenza, misafirlerinden tam not aldı.

Bodrum’da Derun rüzgarı

Gün batımı ile başlayan yemek servisinde, mutfak tecrübeli Şef Dilaver Göktaş'a emanet.

Bodrum’da Derun rüzgarı

Eğlenceli mekanın sezon açılışını ise, Türk etnik müziğini eserleri ile dünyaya tanıtmayı başaran Derun yaptı. Misafirler Derun'un çaldığı müziklerle doyasıya eğlendi.

Bodrum’da Derun rüzgarı

Bodrum’da Derun rüzgarı