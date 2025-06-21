Askeri araç kaza yaptı! 8 asker yaralı

Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.Kazada 8 asker yaralandı.Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi.Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.