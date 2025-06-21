Askeri araç kaza yaptı! 8 asker yaralı
Hakkari'nin Irak sınırında, görevden dönen askeri araç kaza yaptı. Olayda 8 askerin yaralandığı öğrenildi.
Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kazada 8 asker yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi.
Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada 8 asker yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi.
Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.