İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

Türkiye, Filistin halkının yaşadığı acıları sona erdirmek ve Gazze'deki insani krize çözüm bulmak için kararlı bir şekilde diplomatik çabalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANA BAŞLIK ABD'NİN SUNDUĞU ATEŞKESGörüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler çerçevesinde ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilmesi için yardım geçişlerinin acilen sağlanması gerektiği vurgulandı.İSRAİL'E ULUSLARARASI BASKI ARTIRILMALITürkiye'nin uluslararası toplumla birlikte yürüttüğü çabalar dile getirilirken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin devam etmesi ve İsrail'e uluslararası baskının artırılması gerektiği belirtildi.Ayrıca, esir takası ve insani yardımların geçişine izin verilmesi için atılacak adımlar görüşüldü.