Aydın'da 7 katlı apartmanda yangın

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın beşinci katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Evdeki dumanları fark eden anne, üç çocuğunu alarak hızlıca binadan aşağı indi. Durumu fark eden diğer apartman sakinleri ise hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını başlattı. Şans eseri yangında yaralanan olmadı; ancak evde önemli ölçüde maddi hasar oluştu.İlk incelemelere göre yangının çocuk odasında başladığı belirlendi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için detaylı bir soruşturma başlattı.