Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kaybederek 9.224,59 puana indi.Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 155 puan ve yüzde 1,23 azalışla 9.224,59 puana geriledi.Toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 artarken, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.Sektör endekslerinde en çok değer kazanan yüzde 0,28 ile kimya petrol plastik, en fazla düşen yüzde 3,1 ile ticaret oldu.Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.Yurt içinde ise açıklanan verilere göre nisan sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar dolar artarak 185,9 milyar dolar oldu.Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.