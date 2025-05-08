Akademi Giriş Sınavı başvuru ekranı erişime açıldı

Milyonlarca öğretmenin beklediği duyuru geldi.Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, bugün ÖSYM üzerinden ilk kez alınmaya başladı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan AGS sınavı için başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru ücreti merak ediliyor.2025 yılında KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de X üzerinden bir paylaşım yaparak, akademiye dair detaylara yer verdi.GEÇ BAŞVURU TARİHİ 28 MAYIS 2025Bakan Yusuf Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, yarının umut ışıkları olacak öğretmen adaylarımız, Türkiye Yüzyılı'nın eğitim neferlerini yetiştirecek olan Milli Eğitim Akademisi için bu yıl ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır.Tüm öğretmen adaylarımızın başvurularını 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.Eğitim sistemimizin niteliğini artırmak, mesleki yeterliliği yüksek, donanımlı öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurduğumuz Milli Eğitim Akademisi, Türkiye'nin geleceğine yön verecek nice öğretmenlerimizin yetişmesine katkı sunacaktır.Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum.AGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDIMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecekAGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru ücreti belli oldu.AGS başvuru ücreti 570 TL olarak yatırılacak.AGS SINAVI NE ZAMAN?Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.AGS HAKKINDAMilli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.