THY duyurdu! Bu uçuşlar iptal oldu

Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, havacılık trafiğini de etkiledi.Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini riske atmamak adına bugün yapılması planlanan Lahor ve İslamabad seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.Yaşanan gelişmelerin ardından THY, Pakistan'a seyahat etmeyi planlayan yolcular için bir bilgilendirme yayımladı.Açıklamada, iptal edilen seferler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına yolculara ek haklar tanındığı belirtildi.Bu kapsamda, bilet değişikliği ve iade işlemlerinde esneklik sağlanacağı vurgulandı.İptal edilen seferler için yapılan açıklama şu şekilde:'Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 – 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla: Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.'