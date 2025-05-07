İstanbul'da deprem oldu!

Ülkenin dört bir yanında son depremler meydana geliyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler oluyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 7 Mayıs 2025 bugün meydana gelen depremler.Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:7 Mayıs 2025 tarihinde saat 08:07'de Marmaraereğlisi Tekirdağ bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12 km olarak belirlendi.7 Mayıs 2025 tarihinde saat 02:11'de Akdeniz bölgesinde 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 47 km olarak belirlendi.