İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.Kandilli'den yapılan açıklamada depremin saat 12.22'de meydana geldiği ve derinliğinin 11 kilometre olduğu kaydedildi.Depremi hissedenler, "az önce deprem mi oldu" sorusunu araştırıyor.