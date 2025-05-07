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Beyaz Gazete
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İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı

İstanbul açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi.

Ekleme: 7.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 7.05.2025 - 12:49 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladıİstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin saat 12.22'de meydana geldiği ve derinliğinin 11 kilometre olduğu kaydedildi.

Depremi hissedenler, "az önce deprem mi oldu" sorusunu araştırıyor.

İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı