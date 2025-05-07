İstanbul'da deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı
İstanbul açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi.
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin saat 12.22'de meydana geldiği ve derinliğinin 11 kilometre olduğu kaydedildi.
Depremi hissedenler, "az önce deprem mi oldu" sorusunu araştırıyor.
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin saat 12.22'de meydana geldiği ve derinliğinin 11 kilometre olduğu kaydedildi.
Depremi hissedenler, "az önce deprem mi oldu" sorusunu araştırıyor.