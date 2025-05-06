Mersin'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'deki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Yerlikaya, Mersin'de emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3,5 kg kristal halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.Operasyonlarda 2 şüpheli zehir taciri ise yakalandı.Bakan Yerlikaya, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik. Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.