Gazze'de can kaybı 52 bin 535'e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 40 cansız bedenin daha getirildiğini bildirerek, toplam can kaybının ise 52 bin 535'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor...Bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı her geçen gün artarken, Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları paylaştı.Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 40 cansız bedenin ve 125 yaralının getirildiği aktarıldı.Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e, yaralı sayısının da 118 bin 491'e yükseldiğini bildirdi.