Çiftik evinde vahşet! 4 gündür aranıyordu...

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'nde, 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın cansız bedeni, babası Ali Karaman tarafından ailesine ait çiftlik evinin bahçesinde bulundu. Salı günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç için ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.Dün gece saat 00:00 sıralarında çiftlik evini kontrol etmeye giden baba, oğlunu hareketsiz halde buldu ve durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Karaman'ın baltayla öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, cinayet aleti olan baltayı bahçede buldu ve delil olarak muhafaza altına aldı. Karaman'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Orhangazi Jandarma Komutanlığı ve Bursa'dan gelen özel ekip, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Mustafa Karaman'ın cep telefonu incelemeye alınırken, yakınlarının ifadelerine başvuruldu.Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Karaman'ın arkadaşları olduğu belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri devam ediyor. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı, cinayetin neden işlendiğini ve şüphelilerin olaydaki rolünü ortaya çıkarmak için detaylı bir inceleme yürütüyor.Mustafa Karaman'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilecek. Aile, yaşanan bu trajik olay karşısında büyük bir üzüntü içinde.