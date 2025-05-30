Sel nedeniyle 103 küçükbaş hayvan telef oldu

İlçeye bağlı Gölyazı Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası sel oluştu. Küçükbaş hayvan sürüleri bataklıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk incelemelere göre toplan 103 küçükbaş telef olurken, 350 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.Gölyazı Mahallesi Muhtarı Hacı Apaydın, 'Yağış nedeniyle mahallemize yakın bazı bölgelerde sel ve su birikintileri meydana geldi. Oluşan bataklıkta mahsur kalan hayvanlar telef oldu. Diğerlerini kendi imkanlarımızla kurtardık' dedi.