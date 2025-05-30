  • USD: 39,06 - 39,13
  • EURO: 44,27 - 44,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sel nedeniyle 103 küçükbaş hayvan telef oldu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel mahsur kalan 103 küçükbaş hayvan telef olurken, 350 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Ekleme: 30.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:47 / Editör: Atilla Özbir
Sel nedeniyle 103 küçükbaş hayvan telef oldu
İlçeye bağlı Gölyazı Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası sel oluştu. Küçükbaş hayvan sürüleri bataklıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk incelemelere göre toplan 103 küçükbaş telef olurken, 350 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Sel nedeniyle 103 küçükbaş hayvan telef oldu

Gölyazı Mahallesi Muhtarı Hacı Apaydın, 'Yağış nedeniyle mahallemize yakın bazı bölgelerde sel ve su birikintileri meydana geldi. Oluşan bataklıkta mahsur kalan hayvanlar telef oldu. Diğerlerini kendi imkanlarımızla kurtardık' dedi.

Sel nedeniyle 103 küçükbaş hayvan telef oldu