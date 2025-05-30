Murat Kurum'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı

Türkiye genelinde bu yıl "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla kutlanan Dünya Çevre Günü etkinlikleri, 29-30 Mayıs tarihlerinde çocukların çevre bilincini artırmaya yönelik birçok çalışmaya sahne oldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde İstanbul başta olmak üzere 81 ilde düzenlenen etkinliklerde, çocuklar atıklardan resimler, figürler ve çeşitli eserler yaptı.Bakan Murat Kurum, bu kapsamda kamuoyu ile özel bir mesaj paylaştı.Etkinlikleri sosyal medya hesabından “Çevrene İyi Bak” mesajıyla yayınlayan Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Çevrene İyi BakPlastik Kirliliği ile Mücadele temasıyla 81 ilimizde Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz.Çocuklarımız eğlendi, öğrendi, küçük elleriyle büyük işler başardı."Bakan Kurum, paylaşımında ayrıca İstanbul’daki programdan görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.Videoda konuşan çocuklar, doğaya zarar vermemeyi ve çöpleri yere atmamayı öğrendiklerini belirterek, “Çevreyi hor gören geleceği zor görür diyorum.” ifadelerini kullandı.Atıklardan oyuncaklar, kağıtlardan resimler yapıldığını gören çocuklar, “İyi ki böyle bir etkinlik var. Çok eğlenceliydi, çok şey öğrendik.” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.Etkinliklerde ayrıca geri dönüşümün önemine dikkat çekilirken, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi hedeflendi.