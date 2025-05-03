İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu

İstanbul sallanmaya devam ediyor. 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2'lik depremin ardından artçılar sürerken saat 11:37'de bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul depremlerle sallanmaya devam ediyor.23 Nisan'da medyana gelen Silivri merkezli 6.2'lik depremin etkileri sürerken megakent bugün bir kez daha sallandı.AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDUAFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamada şu bilgilendirmelere yer verildi: