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Beyaz Gazete
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İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu

İstanbul sallanmaya devam ediyor. 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2'lik depremin ardından artçılar sürerken saat 11:37'de bir deprem daha meydana geldi.

Ekleme: 3.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 3.05.2025 - 11:51 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da deprem! AFAD duyurduİstanbul depremlerle sallanmaya devam ediyor.

23 Nisan'da medyana gelen Silivri merkezli 6.2'lik depremin etkileri sürerken megakent bugün bir kez daha sallandı.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU
AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu bilgilendirmelere yer verildi:

İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu