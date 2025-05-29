TEM'de tır devrildi! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tüp yüklü tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.Kaza nedeniyle trafik kilitlenirken, trafik İstanbul istikametine tek şeritten sağlanıyor. Devrilen tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. TIR'ın yol kenarına alınmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlandı.