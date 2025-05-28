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Beyaz Gazete
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Tekirdağ'da konut yangını paniğe yol açtı

Muratlı ilçesinde yaşanan konut yangını paniğe yol açarken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 28.05.2025 - 09:21 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekirdağ'da konut yangını paniğe yol açtı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir apartmanın 2. katında, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın önce kanepeyi, ardından odayı, sonrasında ise tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da konut yangını paniğe yol açtı

YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangından etkilenen Gamze D. ile Ö.E.D. ve U.A.D. isimli çocuklara ve üst dairedeki R.T. ile Y.T. adlı vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Emniyet ekipleri ise olay yerinde çevre güvenliğini sağladı.

Yangın esnasında olay yerinde bulunan ve eve girerek 2'si çocuk 5 kişiyi yoğun dumanların arasından tahliye etmeyi başaran Özgür Karaböcek adlı vatandaş ise, içeride insanların olduğunu ve dışarıya çıkamadıklarını öğrenince içeri daldığını ve yoğun dumana rağmen vatandaşları tahliye ettiğini, çocukların ise dumandan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Tekirdağ'da konut yangını paniğe yol açtı

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Bina tahliye edildi.

Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının kesin çıkış nedeni de araştırılmaya başlandı.