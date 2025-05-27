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Kırıkkale'de tefecilik operasyonu

Kırıkkale'de "tefecilik" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., jandarma ekiplerince yakalandı.

Ekleme: 27.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Kırıkkale'de tefecilik operasyonu
Kırıkkale'de "tefecilik" operasyonu...

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "tefecilik" suçundan aranan A.B. isimli şahıs, yakalandı.

TUTUKLANDI

Hakkında 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.