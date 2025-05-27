Kırıkkale'de tefecilik operasyonu
Kırıkkale'de "tefecilik" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale'de "tefecilik" operasyonu...
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "tefecilik" suçundan aranan A.B. isimli şahıs, yakalandı.
TUTUKLANDI
Hakkında 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.