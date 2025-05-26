Valilik açıkladı! Ormana giriş yasağı başlıyor
Ankara Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında 10 Haziran 2025- 30 Eylül 2025 tarihleri arasındamilli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.
Ankara Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında 10 Haziran 2025- 30 Eylül 2025 tarihleri arasındamilli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.