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Beyaz Gazete
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Valilik açıkladı! Ormana giriş yasağı başlıyor

Ankara Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında 10 Haziran 2025­- 30 Eylül 2025 tarihleri arasındamilli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Ekleme: 26.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:59 / Editör: Fehmi Öztürk
Valilik açıkladı! Ormana giriş yasağı başlıyorAnkara Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında 10 Haziran 2025- 30 Eylül 2025 tarihleri arasındamilli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.