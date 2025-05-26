Dünya,Sinan Erdem'de buluşuyor!

26 Haziran 2025’te, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu, yılın en büyük ve en heyecan verici organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor: Mega Fight Arena!Ana sponsorluğunu Türkiye’nin öncü gıda takviyesi markalarından Argivit’in üstlendiği dev etkinlik, 204 ülkede naklen canlı yayınlanacak ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.Sporun ateşiyle sahne şovlarının birleştiği bu unutulmaz gecede, dünya çapında tanınan sanatçılar Don Omar, Willy William sahne alacak; ringde ise uluslararası arenadan gelen seçkin sporcular Ani Yıldırım, Mücahit Kulak, Avatar Atakan ise nefes kesen mücadelelere imza atacak.Mega Fight Arena, yalnızca bir spor organizasyonu değil; aynı zamanda küresel çapta bir gösteri, birlik ve marka vizyonu platformu.Mega Fight Arena’nın ana sponsoru Argivit, bu dev organizasyonla birlikte yepyeni markası Hekim Sports’un da lansman sürecini başlatıyor.Spor ve sağlık alanındaki bilgi birikimini uluslararası pazarlara taşıma hedefiyle yola çıkan Argivit, Hekim Sports ile spora odaklı, yenilikçi ürünlerini global kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.Bu stratejik hamle, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanındaki spor ve sağlık severler için de yeni bir dönemin habercisi olacak. Mega Fight Arena, Argivit’in bu vizyoner yolculuğunun en çarpıcı adımlarından biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.26 Haziran gecesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda tarih yazılacak. Eğlence, spor, mücadele ve yıldızların ışığında unutulmaz anlara sahne olacak bu eşsiz organizasyonda yerinizi almak için geri sayım başladı!Mega Fight Arena ile sınırları aşan bir geceye hazır olun – Çünkü bu sadece bir etkinlik değil, bir dünya buluşması!(Burak Mataracı / Dr murat doğan argivit / dalya kaya doğan / sevgi baturunlu)