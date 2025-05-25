Suriye'den Emine Erdoğan'a teşekkür

Bakan Kabavat, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Emine Erdoğan'ın toplum yararına yürüttüğü çalışmalara vurgu yaparak, 'İnsanların kalbini kazanmak, toplumumuza içten bir bağlılıkla ve özveriyle hizmet etmekten geçer.' görüşünü paylaştı.Emine Erdoğan'ın taşıdığı liderlik vasıflarının altını çizen Kabavat, şunları ifade etti:'Türkiye'nin First Leydisi Sayın Emine Erdoğan'a, bu büyük liderlik özelliklerini taşıdığı ve hepimiz için örnek bir rol model olduğu için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.Başkalarının hayatında fark yaratmaya yönelik bitmek bilmeyen gayretiniz için size teşekkür ederiz.'