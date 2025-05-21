Sancaktepe'de inşaatta göçük!

Yunus Emre Mahallesi Sabır Caddesi'ndeki inşaat alanında işçilerin kalıp çaktığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada işçilerden 2'si toprak altında kaldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.Vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan işçiler A.K. ve M.K. ekiplerin müdahalesi sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.