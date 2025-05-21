Malatya'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya'da sabah saat 08.03 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü. Deprem sonrası herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.