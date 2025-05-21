Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,33 puan ve yüzde 0,58 azalışla 9.458,67 puana geriledi.Toplam işlem hacmi 33 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,78 düştü.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,39 ile ulaştırma oldu.Küresel piyasalarda, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri risk iştahını törpülüyor.Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.