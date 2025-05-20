Şanlıurfa'da dehşet! Evinde katledildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kişi, silahla öldürülmüş halde bulundu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evden gelen silah sesinin duyan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptığı incelemede; 43 yaşındaki Mehmet S'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Mehmet S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.