Önce ABD şimdi AB! Netanyahu gitgide yalnızlaşıyor

Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrasil'le ticari ilişkileri askıya almayı planlayan Avrupa Birliği, Tel Aviv'de alarm zillerini çaldırdı. ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu ziyaretinde es geçtiği İsrail'e bir de AB'den gelmek üzere.Tel Aviv hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar kararı engellemek için, Letonya, Almanya, Hırvatistan, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yaparak kulis çalışmaları yürüttü.İsrail ile ticari ilişkileri askıya almayı hedefleyen Avrupa Birliği, Siyonistlerin en büyük ticaret ortağı konumunda. Öyle ki 2022 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacmi 46,8 milyar Euro'ya ulaştı. İsrail ithalatının %31,9'u ve ihracatının %25,6'sı AB ülkeleriyle gerçekleşiyor.Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın girişimi AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesine dayanıyor. Söz konusu madde, insan hakları ihlali tespit edilmesi durumunda anlaşmanın askıya alınmasına imkan tanımakta.Hollanda'nın başını çektiği bu süreci 'siyasi motivasyonlu' olarak nitelendirip bastırmaya çalışan Netanyahu hükümeti, Avrupa'da İsrail karşıtı projelerin önüne geçemiyor. İspanya, İrlanda ve Slovenya gibi ülkelerin açık destek verdiği öneri, kabul edilirse, İsrail ağır darbe alacak.Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırarak ortak bir açıklama yayınladı.Katar ve Mısır'ın ateşkes için attığı adımlara destek verilen ABD'den yapılan açıklamada ise ateşkes ve esirlerin salıverilmesinin, sivillerin çektiği acıları sona erdirmede ve uzun vadeli siyasi çözümü sağlamada en önemli adımlar olduğuna işaret edildi.Arap ülkelerinin Gazze'nin geleceği için öngördüğü plan doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini belirten İngiltere, Fransa ve Kanada, 'İki devletli çözüme katkı sağlayacak Filistin devletini tanımaya ve bu konuda çalışmaya hazırız.' açıklamasını yaptı.