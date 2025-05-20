Gazze'de can kaybı 53 bin 573'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 cansız bedenin ve 290 Filistinlinin yaralının getirildiği aktarıldı.İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 3 bin 427 Filistinlinin öldürüldüğünü, 9 bin 647 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 573'e, yaralı sayısının da 121 bin 688'e yükseldiğini bildirdi.