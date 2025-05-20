Araç sahibi emekliler dikkat! Artık ücretsiz...

Araç sahibi emeklileri sevindirecek haber geldi. Ziraat Bankası detayları duyurdu. Buna göre birçok hizmet artık emeklilere ücretsiz olarak sunulacak. İşte detaylar...

Ziraat Bankası SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak müşterilere özel sunduğu avantajlarını açıkladı.Bankanın resmi sitesinde yayımlanan bilgilere göre Banka, SGK'dan ilk deta emekli olacak müşterilere; özel vadeli mevduat faizi, indirimli kasa hizmeti, dijital kanallar üzerinden ücretsiz para transferi hizmeti sunacak.Banka ayrıca araç sahibi emeklileri yakından ilgilendiren bir avantajı daha hayata geçirdi.Buna göre SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak vatandaşlar ücretsiz HGS etiketi için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurarak ücretsiz HGS hizmetinden yararlanabilecek.