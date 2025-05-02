İstanbul Pendik'te yangın paniği...Kurtköy'de bulunan 7 katlı binanın girişinden sabah saatlerinde alevler yükseldi.Sebebi bilinmeyen yangının, ikinci el eşya satan iş yerinde meydana geldiği tespit edildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.Büyük çapta hasar oluşan binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.Ekiplerin yangınla mücadele ettiği anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye kayda alındı.