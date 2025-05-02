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Beyaz Gazete
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İstanbul Pendik'te yangın

Pendik Kurtköy'de 7 katlı bir binada çıkan yangında, ikinci el eşya satan iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

Ekleme: 2.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 2.05.2025 - 11:19 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul Pendik'te yangınİstanbul Pendik'te yangın paniği...

Kurtköy'de bulunan 7 katlı binanın girişinden sabah saatlerinde alevler yükseldi.

Sebebi bilinmeyen yangının, ikinci el eşya satan iş yerinde meydana geldiği tespit edildi.

İstanbul Pendik'te yangın

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Büyük çapta hasar oluşan binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yangınla mücadele ettiği anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye kayda alındı.