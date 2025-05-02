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İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 11:30'da Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 2.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 2.05.2025 - 11:47 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da deprem! AFAD duyurduKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 11:30'da Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 19.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Büyüklüğü 3,3 olarak ölçülen deprem, İstanbul'un kıyı ilçelerinde hissedildi.