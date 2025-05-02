İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 11:30'da Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 11:30'da Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 19.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Büyüklüğü 3,3 olarak ölçülen deprem, İstanbul'un kıyı ilçelerinde hissedildi.
Depremin yerin 19.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Büyüklüğü 3,3 olarak ölçülen deprem, İstanbul'un kıyı ilçelerinde hissedildi.