İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 11:30'da Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 11:30'da Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin yerin 19.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.Büyüklüğü 3,3 olarak ölçülen deprem, İstanbul'un kıyı ilçelerinde hissedildi.