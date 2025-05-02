Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu

Hatay'da nefes kesen kaçakçılık operasyonu...İl jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve kaçakçılığın önüne geçmek için şehir genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.Bu doğrultuda yapılan istihbari çalışmaların ardından, 67 şüpheli tespit edildi.Şahısların ev ve araçlarının konumlarının tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldı.Şüpheli adreslerde yapılan aramalarda 9 bin 350 adet captagon, bin 584 kilogram kubar esrar, 2 kilo 450 gram reçine esrar, 270 gram metamfetamin, 550 kilogram tütün, 99 bin 314 adet makaron, 450 adet gümrük kaçağı kuru sıkı tabanca, 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.