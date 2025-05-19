Muğla'da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan ev küle döndü.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu...İsmetpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ev küle döndü.Yangınla ilgili inceleme sürüyor.