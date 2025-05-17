Burdur'da deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Burdur'da sabah saatlerinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Burdur'da saat 06.59 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 14.72 km olarak ölçüldü.