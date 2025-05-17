7 ilde DEAŞ operasyonu! 10 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları bilgisini aldı. Ekipler, çalışmalar kapsamında, 10 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT Başkanlığı'nın desteği ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Konya, Kocaeli, İstanbul, Elazığ ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.