7 ilde DEAŞ operasyonu! 10 gözaltı
7 ilde düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları bilgisini aldı. Ekipler, çalışmalar kapsamında, 10 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT Başkanlığı'nın desteği ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Konya, Kocaeli, İstanbul, Elazığ ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
10 kişi gözaltına alındı
Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
10 kişi gözaltına alındı
Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.