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Beyaz Gazete
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Plajda dehşet! Köpekbalığı saldırdı

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletindeki plajda köpek balığı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 15.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:55 / Editör: Fehmi Öztürk
Plajda dehşet! Köpekbalığı saldırdıPolis tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 09.45 sıralarında meydana geldi.

Eyalet başkenti Adelaide'nin 27 kilometre güneybatısındaki plajda yüzen kişinin köpek balığı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Açıklamada, ilk müdahalesi bölgede yapılan ağır yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Plajdaki diğer insanların tahliye edildiği bildirildi.