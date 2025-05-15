Erdoğan-Zelenski görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Zelenski, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi saat 16:00 sıralarında sona erdi.Erdoğan'ın, Zelenski ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyordu.Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulaması öngörülüyordu.Rus heyetinin, İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin öğleden sonra yapılmasının beklendiği açıklanmıştı.Putin, dün, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.