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Bakan Yerlikaya Duyurdu!

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Fermuar Sistemi'nin önemine dair uyarılarda bulundu.

Ekleme: 15.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:48 / Editör: Edin Uslu
Bakan Yerlikaya Duyurdu!
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Fermuar Sistemi'nin önemine dair uyarılarda bulundu.

Ali Yerlikaya X hesabından şu açıklamara yer verdi:
'Fermuar Sistemi'ni uygulayalım, yaşama yol verelim❗️

Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim❗️

Araçlar sağa ve sola yanaşmalı, ortada bir “hayat koridoru” açılmalıdır. Bu koridor bir canı hayatta tutabilir.

Unutmayın:
Bugün siz yol verirsiniz, yarın o ambulans sizin için yola çıkar.'
ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu!