Bakan Yerlikaya Duyurdu!
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Fermuar Sistemi'nin önemine dair uyarılarda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Fermuar Sistemi'nin önemine dair uyarılarda bulundu.
Ali Yerlikaya X hesabından şu açıklamara yer verdi:
'Fermuar Sistemi'ni uygulayalım, yaşama yol verelim❗️
Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim❗️
Araçlar sağa ve sola yanaşmalı, ortada bir “hayat koridoru” açılmalıdır. Bu koridor bir canı hayatta tutabilir.
Unutmayın:
Bugün siz yol verirsiniz, yarın o ambulans sizin için yola çıkar.'
ifadelerini kullandı.