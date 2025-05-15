Bakan Yerlikaya Duyurdu!

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Fermuar Sistemi'nin önemine dair uyarılarda bulundu.Ali Yerlikaya X hesabından şu açıklamara yer verdi:'Fermuar Sistemi'ni uygulayalım, yaşama yol verelim❗️Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim❗️Araçlar sağa ve sola yanaşmalı, ortada bir “hayat koridoru” açılmalıdır. Bu koridor bir canı hayatta tutabilir.Unutmayın:Bugün siz yol verirsiniz, yarın o ambulans sizin için yola çıkar.'ifadelerini kullandı.