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Beyaz Gazete
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Afyonkarahisar'da aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı Emirdağ'da yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Ekleme: 15.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:47 / Editör: Fehmi Öztürk
Afyonkarahisar'da aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın 'Vergi Ulusal Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliye Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemeye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.