Afyonkarahisar'da aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı Emirdağ'da yakaladı ve cezaevine teslim etti.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın 'Vergi Ulusal Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliye Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemeye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.