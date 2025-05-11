Van'da hırsızlıktan aranan şahıslara operasyon
Van Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla 'Hırsızlık' suçundan aranan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
VAN'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda da Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, haklarında 'Hırsızlık' suçundan arama kararı bulunan 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla şüphelilerin adresleri belirlendi. İpekyolu ilçesinde adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.