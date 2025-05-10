  • USD: 38,57 - 38,64
  • EURO: 43,39 - 43,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konya'da deprem! AFAD duyurdu

Konya ve çevre illerde sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğü ve diğer detayları açıkladı.

Ekleme: 10.05.2025 - 09:05 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:06 / Editör: Fehmi Öztürk
Konya'da deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 04.22’de kaydedildi. Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Konya'da deprem! AFAD duyurdu