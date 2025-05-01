Kütahya'da deprem! AFAD açıkladı

Kütahya'da merkez üsü Simav olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi.Deprem saat 14.38'te yaşandı ve 10,66 kilometre derinlikte kaydedildi.4.2 derinliğindeki deprem; Simav ilçesine bağlı yerleşim yerlerinden Yemişli, Hamzabey, Eğirler, Yeniler ve Madenköy sarsıldı.Deprem Kütahya'nın sınır komşuları olan Uşak, bursa, Balıkesir ve Bilecik'ten hissedildi.Şu ana kadar henüz depremin etkilediği bölgede can kaybı ya da yıkım olup olmadığı bilgisi geçilmedi.AFAD verilerine göre:Yer: Simav (Kütahya)Tarih: 2025-05-01Saat: 14.38.31 TSİEnlem: 39.22472 NBoylam: 28.97111 EDerinlik: 10.66 km