Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

Sur ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Ekipler yolda ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır-Bingöl kara yolu Arpaderesi mevkisinde H.Y. idaresindeki minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi.Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.Ekipler yolda ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.