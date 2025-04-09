Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı
Sur ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Ekipler yolda ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır-Bingöl kara yolu Arpaderesi mevkisinde H.Y. idaresindeki minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekipler yolda ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekipler yolda ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.